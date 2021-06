Inner Wheel Rimini e Riviera: Bruna Pizzioli alla guida del prestigioso Club femminile

Domenica 27 giugno al QuartoPiano Suite Restaurant si è svolta le cerimonia di passaggio di consegne alla guida del Club Inner Wheel Rimini e Riviera. Sarà Bruna Pulcinelli Pizzioli a presiedere il prestigioso Club femminile riminese.

Bruna, che succede a Patrizia Sarti Scrufari, è nata a Rimini e qui ha sempre vissuto. E’ entrata a far parte del prestigioso Inner Wheel 13 anni fa, proprio grazie all’amica Patrizia che ha dichiarato - “Sono stati mesi molto difficili, ma noi siamo riuscite ugualmente a incontrarci, il più delle volte solo virtualmente, e a confrontarci sui temi a noi cari. Questa sera sono particolarmente contenta che sia Bruna a proseguire il percorso iniziato e sono certa che svolgerà il suo compito con la serietà con cui si è sempre contraddistinta”.

“Anch’io sono molto felice di condividere con voi questo momento importante come il cambio di collare. E’ doveroso un ringraziamento alla Presidente uscente per aver guidato in questi due anni il Club, nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia, supportata principalmente dalla segretaria Betti Romano, la tesoriera Mara Casalboni e dil Prefetto Mara Sammarini” - ha commentato la nuova Presidente visibilmente commossa.

"In questo mio mandato terrò presente delle linee guida poste in evidenza dall’Internazionale e Nazionale, in particolar modo: l’ingresso di nuove socie, la collaborazione con i Club vicini e lontani e l’organizzazione degli eventi Interclub”

Il tema di quest’anno indicato dalla Presidente Internazionale Italiana Ebe Panittieri Martines riguarderà ‘Le donne che aiutano le donne’, nei vari temi, come salute, educazione, potenziamento nella partecipazione di pari opportunità a tutti i livelli decisionali della vita pubblica ed economica.

“Nei punti del programma da attuare per il mio anno di Presidenza, oltre alle manifestazioni culturali e sociali, vorrei porre particolare attenzione nel promuovere iniziative finalizzate alla ricerca sulle malattie rare autoimmuni, ovviamente in condivisione con il Consiglio Direttivo e in Assemblea per l’approvazione”.

Nella serata del 27 giugno è stato nominato anche il nuovo Consiglio Direttivo, composto da: Maddalana Pagliacci Amati- Vice Presidente, Patrizia Sarti Scrufari - Past President, Elisabetta Berardinis Romano - Segretaria, Mara Perazzini Casalboni – Tesoriera, Mara Sammarini Betti - Addetta Stampa, Guia Vernocchi Campana - Addetta Servizi Internazionali.

Consigliere: Giovanna Paone Cupolo, Nidia Dallara Bottarelli, Edda Cedrini Lizambri, Francesca Perlini, Laura Massani Ferrari.

Delegate al Distretto: la Presidente e Serena De Angeli.

Delegata supplente: Enrica Macrelli Turci.