Le leggende di San Leo conquistano la Rai con un appuntamento in tv

San Leo sbarca su Rai2. Giovedi alle 23.05 andrà in onda una puntata de “Il Mythonauta”, nuovo programma condotto dal cantautore Davide Van De Sfross che racconta i miti e le leggende dai territori italiani. Questa volta saranno protagoniste Valmarecchia e Montefeltro. La puntata toccherà anche San Leo.

Tra gli autori del programma c’è Roberto Vecchi, autore e regista televisivo che vive a Rimini e che ha scritto, scelto e voluto valorizzare questo incantevole territorio ritenendolo di straordinaria importanza per il sistema turistico romagnolo ma purtroppo poco valorizzato.

”Siamo molto onorati che San Leo sia stata scelta tra le tappe di questo bellissimo programma Rai. Un programma che va alla ricerca di nuove destinazioni turistiche. Siamo in un momento storico dove il turismo di massa ha perso il suo appeal e si sta delineando la ricerca di un nuovo tipo di turismo: di prossimità, e diffuso. Chi va in vacanza oggi cerca il connubio arte, cultura e paesaggi e luoghi ampi dove si possa stare in tranquillità. Ringraziamo quindi Roberto Vecchi e la Rai per aver capito e valorizzato il nostro territorio e il tipo di turismo che proponiamo” - ha dichiarato Leonardo Bindi, Sindaco di San Leo.