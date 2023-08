La moglie gli dona un rene, dopo il trapianto un viaggio speciale. "Saremo due cuori e un tandem"

Il loro viaggio sarà un inno alla vita. Ricco di valori: l’amore, la determinazione e la solidarietà. La partenza è fissata per giovedì 7 settembre, alle 9,30 da piazzale Ceccarini, quando amici e cittadini sono invitati a percorrere i primi chilometri insieme a “Due cuori un tandem”. Si tratta di una pedalata in coppia per sensibilizzare alla donazione di organi, che ha trovato subito il supporto di Aido, e che racconta una storia speciale, quella di Maurizio e Giovanna. Maurizio Vanucci, 54 anni, molto conosciuto a Riccione perché titolare dell’Hotel Rex, un anno fa (il trapianto è avvenuto il 27 settembre 2022) ha ricevuto in dono un rene proprio da sua moglie Giovanna: grazie a questo grande gesto d’amore Maurizio è stato liberato dalla schiavitù della dialisi, dopo che da quando era ragazzino gli era stato diagnosticato un problema al rene (policistico autosomico dominante) che provoca insufficienza renale.

Il progetto

Grazie al gesto di sua moglie, Giovanna Cursi, Maurizio ora sta vivendo una seconda vita. E a un anno di distanza dal trapianto hanno deciso di organizzare questo singolare viaggio in Italia in tandem: loro sono stati da sempre viaggiatori, ciclisti e ultimamente anche ciclo viaggiatori. Oggi Giovanna e Maurizio vogliono fare capire a tutti l’importanza dello sport come stile di vita, cura e prevenzione di gravi malattie. Sport che si può continuare a fare anche dopo un trapianto, anche con un rene solo.

Il progetto “Due cuori un tandem”, patrocinato dal Coni e dal Cip Emilia-Romagna, è un viaggio in Italia con un tandem. "Un tandem che può essere visto come una semplice bici per due persone o come metafora della vita “insieme”, dove le persone si supportano in modo che dove non arriva uno, arriva l’altro, dove le difficoltà si affrontano e si superano, appunto, insieme", raccontano i protagonisti.

Il viaggio

Dal 7 al 27 Settembre Giovanna e Maurizio pedaleranno insieme e, partendo da Riccione ritorneranno nella loro città dopo aver attraversato, in tandem, le Marche, l’Abruzzo, il Molise, il Lazio, la Toscana e l’Umbria. Le tappe già definite sono: giovedì 7 da Riccione a Senigallia; venerdì 8 da Senigallia a Porto Recanati; sabato 9 da Porto Recanati a Giulianova; domenica 10 da Giulianova a Ortona Marina; lunedì 11 da Ortona Marina a Termoli. Da martedì 12 a venerdì 15 settembre la coppia in tandem affronterà l’Appennino Meridionale in quattro tappe coprendo circa 230 chilometri da Termoli a Gaeta.

Da sabato 16 Settembre, lungo la Costa Tirrenica, sono previste sei tappe: da Gaeta a Sabaudia (sabato 16); da Sabaudia a Ostia (domenica 17) da Ostia a Cerveteri (lunedì 18); da Cerveteri a Tarquinia (martedì 19); da Tarquinia a Orbetello (mercoledì 20) e da Orbetello a Grosseto (giovedì 21). Le ultime 5 tappe, dal 22 al 27 settembre, porteranno Giovanna e Maurizio ad affrontare la parte più dura del percorso: circa 330 chilometri attraverso l’Appennino Tosco-Romagnolo per arrivare, infine di nuovo a Riccione esattamente a un anno dal trapianto per festeggiare, insieme ai concittadini e alle autorità il primo compleanno della seconda vita di Maurizio, il primo anniversario di quel gesto d’amore espresso da quella semplice e significativa frase di Giovanna: “Io ci sono”.

"Sarà una pedalata di coppia di oltre 1.350 chilometri che ha il duplice scopo di sensibilizzare quante più persone possibile alla Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, e raccogliere fondi che saranno devoluti ad Aido Regionale Emilia-Romagna per campagne di promozione delle attività associative" racconta Maurizio. Il loro viaggio si potrà seguire attraverso i social, attraverso i profili di “Due cuori un tandem”.