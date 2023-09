Tutto il paese coinvolto nella rievocazione storica, presenze record al Palio della Pigiatura

Domenica, 24 settembre, enorme successo per "Il Capodanno del Vino e Palio della Pigiatura", che si conferma uno degli eventi autunnali più attesi e di maggiore successo, grazie alle collaborazioni e alle sinergie che mette in atto. Numerosissimo il pubblico presente, tra mercato e degustazioni di vino, che si è intrattenuto in Piazza e nelle vie del centro fino a sera. La grande partecipazione ha fatto registrare numeri da record: 460 le degustazioni offerte, oltre 1500 assaggi di vino, 500 piade, 500 bruschette con olio, 60 chili di fagioli e 30 di porchetta.

Curiosità, stupore e coinvolgimento per la rievocazione storica del primo Novecento che coinvolge tutto il paese, dalla giunta comunale, a volontari e cittadini. Centinaia le persone in costume presenti: almeno 80 i volontari preparati da Pro loco, oltre ai 20 elementi del coro di Incontramusica e ai 35 membri del Corpo Bandistico di San Giovanni in Marignano che durante il pomeriggio hanno itinerato per la festa suscitando applausi e coinvolgimento. Anche i “Suonatori di una volta” hanno coinvolto il pubblico dell'osteria e non solo.

Come ogni edizione il fulcro dell'evento è stato rappresentato dal Palio della Pigiatura, arrivato alla sua 9° edizione, che ha visto la vittoria di La Cattolica per il secondo anno consecutivo dopo una gara combattuta e animata da un forte tifo che si è conclusa con “Romagna mia”, omaggio alla nostra terra, cantata da tutti i presenti.

Afferma l’amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano: "San Giovanni è in grado di creare grandi eventi grazie all'operosità di tantissime realtà e volontari che tengono al paese e collaborano per la buona riuscita di ogni iniziativa. Fin dall'inizio della settimana si respirava grande fermento da parte di tutti i partecipanti. Un grande ringraziamento a Pro Loco che ha gestito la preparazione dei figuranti, della pigiatura e l'organizzazione del Palio, a Scuolinfesta che ha collaborato al Palio ed al punto degustazioni insieme a Circolo Arci e Centro Sociale, al dottor Cucchiarini sempre disponibile al prestito dei materiali. Un grazie a Federico Morini per l'allestimento della mostra sulle unità di misura di liquidi e solidi prima della bilancia. Grazie alle cantine Franco Galli, Fattoria Poggio San Martino, Tenuta del Monsignore e Ottaviani, ai frantoi Bigucci e Ferri, per le degustazioni. Grazie a tutti i volontari che hanno rimesso in scena antichi mestieri e tradizioni che hanno saputo catalizzare il numeroso pubblico presente, dall'osteria alla pigiatura dei bimbi, dal farmacista, alle prostitute, alla sarta, fino al bottaio, al falegname, i cestai, senza dimenticare la classe di bambini coinvolta da RegnodiFuori. Un plauso al Corpo Bandistico presente con interventi itineranti, ad Incontramusica per gli interventi musicali e all'organista M° Torriani che ha fatto apprezzare l'organo della Chiesa di Santa Lucia con le sue piacevoli sonorità. Un ringraziamento a Marisa Tasini per le acconciature realizzate e a Monica Mazzini di Fioreria d'Arte per l'allestimento del palco. Senza l'operatività di tutte queste realtà non riusciremmo a dare vita ad un evento così imperdibile. Grazie anche a tutti i partecipanti alle nostre iniziative, sempre coinvolti e entusiasti di condividere giornate e occasioni".