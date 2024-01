Con "Piadavoloso" al centro commerciale lo show cooking degli studenti dell'alberghiero Malatesta

Profumo di piada e di altre prelibatezze, ma non solo: un'occasione per i futuri chef di mettersi in mostra e presentare le proprie abilità, maturate tra i fornelli... e banchi di scuola.

Sabato 13 gennaio 2024 dalle 16 alle 19 alle Befane Shopping Centre di Rimini, l'Istituto professionale per i servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera 'Sigismondo Pandolfo Malatesta' si apre al territorio in occasione dello show cooking 'Piadavoloso'. Davanti agli occhi di tutti i visitatori del centro commerciale, in piazza Zara, gli studenti e le studentesse dell'istituto secondario di secondo grado saranno protagonisti di un delizioso pomeriggio, pronti a far conoscere al pubblico i propri talenti.