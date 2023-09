Le pinne anteriori erano rimaste paralizzate, dopo la fisioterapia la tartaruga Laura torna in mare

La piccola Laura è pronta a riprendere la via del mare, dopo essere rimasta circa un anno e mezzo al Centro di Recupero Tartarughe Marine di Riccione in cura a causa di un problema di carattere neurologico che aveva compromesso l’utilizzo delle pinne anteriori. Laura, arrivata al Centro gestito da Fondazione Cetacea Onlus a marzo 2022 a seguito dall’abbassamento improvviso della temperatura marina che ne aveva causato l’ipotermia, dopo poco tempo aveva manifestato questo problema di paralisi che ne comprometteva la possibilità di una vita autonoma in mare.

Dopo un lungo percorso di fisioterapia terminato con un periodo presso la Caletta per la Riabilitazione di Pesaro, un’area recintata in mare dove da anni Fondazione attua dei percorsi per rendere autonome tartarughe marine con problemi motori o altri deficit, Laura ha ripreso l’utilizzo delle pinne anteriori in maniera coordinata e ha dimostrato di poter vivere libera nel suo ambiente naturale, immergersi in profondità, cacciare per nutrirsi.

Il percorso di autonomia di Laura è stato supportato da volontari e sostenitori che sia fattivamente che economicamente hanno contribuito alle spese sostenute e alle attività finalizzate alla sua riabilitazione: non da ultimo essenziale è stato il contributo della “Caletta”, recinzione in mare frutto degli sforzi congiunti di Fondazione Cetacea, Comune di Pesaro e Guardia Costiera.

Gli operatori della Fondazione accoglieranno a Lido Pavarotti quanti vorranno partecipare a un approfondimento sulle tartarughe marine, in attesa dell’arrivo di Laura che alle 12 di giovedì (14 settembre) si imbarcherà con i mezzi nautici della Lega Navale Pesaro per raggiungere il largo e tornare nel suo ambiente naturale.