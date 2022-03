Poggio Torriana, completati i lavori di ristrutturazione del centro sociale: l'inaugurazione

Sono stati completati i lavori di ristrutturazione del Centro Sociale in via Costa del Macello. Domenica il centro riapre. "Una scelta di questa amministrazione - sottolinea il Vice Sindaco di Poggio Torriana Franco Antonini - condivisa con il direttivo de "Il Percorso", quella di spostarlo in una nuova sede per realizzare uno spazio interamente dedicato alle attività del Centro Anziani. Una sede più spaziosa, moderna e più funzionale, con un' ampia sala in grado di dare risposte adeguate alle necessità di spazio emerse da parte degli associati a fronte delle diverse iniziative programmate, incontri e serate di ballo. Inoltre sono stati realizzati uno spazio bar, una sala TV e lettura, una cucina attrezzata, nuovi servizi igienici e l'ascensore. Con l'apertura di domenica prossima vogliamo cogliere l'occasione per ringraziare i numerosi volontari che operano all'interno del Centro Sociale, per il lavoro svolto nei confronti dell'intera comunità attraverso le varie attività realizzate e in corso di programmazione. Invitiamo tutta la cittadinanza domenica 27 marzo dalle ore 9.30 a visitare e a conoscere questa importante realtà del territorio."