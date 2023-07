Nella Perla Verde arriva la macchinetta self service che sforna pizze calde 24 ore su 24

Su tutto il territorio nazionale, partendo dalla regione Emilia-Romagna, in particolare dalla provincia di Rimini, sarà possibile gustare una pizza calda 24 ore su 24. L’azienda GM s.r.l, con sede a San Marino e già titolare del brand Green Money, brand che ha fatto diventare i sistemi di recupero e riciclo incentivante realtà nel territorio nazionale, ha prodotto e realizzato un nuovo vending caldo con il brand FATTIunaPIZZA.

Il nuovo progetto, diventato realtà, permette all’utilizzatore di consumare un prodotto di alta qualità accessibile 24 ore su 24. Il sistema di vending caldo eroga una pizza “al piatto” che è stata precotta con passaggi artigianali (fatta lievitare più di 24 ore, stesa a mano e cotta in forno a legna) che garantiscono massima qualità certificata da aziende leader mondiali nella produzione di pizza surgelata. Di fatto queste procedure di produzione forniscono al consumatore garanzia continuativa di prodotto e sicurezza alimentare. Il sistema di vending FATTIunaPIZZA garantisce una cottura del prodotto ottimale, in meno di 4 minuti, pronta per essere degustata.

Di seguito una dichiarazione del direttore commerciale di Gm Srl, Claudio Frigerio: "Grazie all’organizzazione di Gm srl, che ha esperienza nella gestione e diffusione di sistemi automatici di riciclo della plastica, abbiamo avuto la garanzia nel sostenere una nuova idea di progetto che è attiva da molti anni fuori dai confini nazionali, in particolare in Francia, Germania e nord Europa. Un progetto che prevede la distribuzione di stazioni di vending caldo partendo subito col prodotto più amato dagli italiani e quindi accettando la sfida di offrire un prodotto di qualità come la pizza. Dall’idea si è giunti alla concretizzazione in un brand e nell’organizzazione dello sviluppo di questo nuovo mercato. Con questa idea di business Gm Srl offre, con piccoli investimenti, un’opportunità di guadagno interessante per molti nuovi imprenditori.

Invitiamo la cittadinanza a raggiungerci per un assaggio gratuito della nostra pizza Venerdì 21 luglio dalle 18 alle 20 alla prima postazione FATTIunaPIZZA sita a Riccione, in Viale Sicilia 49.