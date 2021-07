Riconfermata la bandiera arancione al borgo di Pennabilli

E' stata riconfermata al Comune di Pennabilli la "Bandiera Arancione" per il triennio 2021- 2023

E' stata riconfermata al Comune di Pennabilli la "Bandiera Arancione" per il triennio 2021- 2023. Dopo un' approfondita ed attenta analisi basata su oltre 250 parametri, a Pennabilli è stata riconfermata la "Bandiera Arancione per il triennio 2021-2023. I requisiti richiesti sono comprensivi di un patrimonio storico, culturale ed ambientale di pregio oltre ad una accoglienza di qualità. "L'amministrazione comunale si è sempre impegnata a mantenere elevati i livelli di accoglienza turistica, riconoscendo l'importanza di questo settore per le attività economiche del nostro comune", spiega una nota dell'ammninistrazione.