"Rimini Rebola", i produttori del vino fanno squadra: incontro con il sindaco

Il sindaco Andrea Gnassi e l’assessore Jamil Sadegholvaad hanno incontrato mercoeldì mattina i promotori del progetto enologico “Rebola 2021”, sigla con la quale si uniscono i produttori di questo vino che appartengono al Comitato Rimini Doc. Un unico vino di riferimento per condividere azioni comuni di comunicazione e di marketing.

L’incontro, nel quale i partecipanti hanno indossato la felpa con la scritta “Rimini Rebola”, è stato un momento importante per fare il punto e per rilanciare il mondo del vino della zona riminese rappresentato e tutelato dal CVR ( Consorzio Vini di Romagna). Un mondo pronto per il salto di qualità, come hanno già fatto alcune esperienze imprenditoriali in modo autonomo, che hanno già imboccato questa strada con successi di vendita e riconoscimenti importanti. Salto di qualità che si accompagna ad uno sviluppo territoriale a 360 gradi.