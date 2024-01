Una gustosa novità, protagonista la cucina greca. "Crediamo in Rimini, apre il nostro quarto ristorante"

Dopo Pesaro, Fano e Cattolica, anche a Rimini apre il ristorante Zorbas, in viale Ortigara 53/A. “Abbiamo deciso di investire a Rimini – spiegano i titolari Ana ed Endri, coppia nella vita e nel lavoro -, perché pensiamo sia un’ottima piazza, molto frequentata sia da turisti stranieri che italiani. Si tratta del nostro quarto locale, ed è realizzato in stile greco”.

Ana ed Enri assicurano che la materia prima che verrà utilizzate per i piatti, verrà tutta dalla Grecia, garantendo quindi la loro qualità. Nel nuovo ristorante non mancheranno birre e liquori greci e nel periodo estivo sarà possibile gustare i piatti anche all’esterno. “Abbiamo intenzione di aprire altri Zorbas in tutta Italia – raccontano Ana ed Endri -, la prossima tappa sarà Bologna e poi Milano, ma ora vogliamo concentrare tutte le nostre forze soprattutto su Rimini”.