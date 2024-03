I Romagnoli Paolo Cevoli ed Elisabetta a segno, vinta la puntata d'esordio di Pechino Express

La nuova ed emozionante stagione di Pechino Express è finalmente cominciata. Nella prima puntata i primi ad arrivare sono i #Romagnoli, Paolo Cevoli con la moglie Elisabetta, che si affermano così come i vincitori ufficiali nel giorno d'esordio di Pechino Express – La Rotta del Dragone. #ItaliaArgentina e I #Giganti, invece, sono le ultime due coppie a raggiungere il tappeto rosso. Messi di fronte a una scelta, dopo un attento confronto, i #Romagnoli decidono di nominare #ItaliaArgentina come coppia a rischio eliminazione. Fortunatamente per loro, la busta nera di Pechino Express salva le due concorrenti, che possono così proseguire il loro viaggio lungo La Rotta del Dragone.

In questa edizione, otto coppie inizieranno il loro viaggio partendo dal Vientnam, dal delta del Fiume Rosso fino alle montagne del Nord, alla scoperta delle tribù delle montagne. Seguendo le sponde del fiume Mekong, i viaggiatori arriveranno a Laos, un paese dalla cultura millenaria. Infine, sbarcheranno in Sri Lanka e termineranno il viaggio alla maestosa Rocca di Sigiriya. A guidarli in questa indimenticabile avventura ci sarà Costantino della Gherardesca insieme ad un inviato speciale, Fru dei “The Jackal”.

L'esordio

Il viaggio inizia a Tam Coc, in Vietnam, dove ai concorrenti viene chiesto di affrontare una prima sfida che gli consente di recuperare lo zaino e la mappa. Le coppie devono innanzitutto trovare una contadina all’interno di una risaia, successivamente devono affrontare un viaggio sulla riva del fiume. Qui metteranno a dura prova la loro resistenza e le loro capacità motorie: dovranno remare utilizzando solo i piedi. Una volta raggiunta la riva, i concorrenti proseguono verso il “Bamboo bar”, ristorante in cui devono consumare zuppa di tartaruga per scoprire la prossima destinazione. Recuperati gli zaini, le coppie si dirigono verso Mua Caves, alla ricerca la mappa.

La prossima tappa è Hanoi, la capitale del paese, in cui si trova il libro rosso. Durante il tragitto verso la città, le coppie sono costrette a cercare rifugio per la notte. Dopo una giornata piuttosto impegnativa, i partecipanti possono finalmente rilassarsi e, per la prima volta, sperimentano l'accoglienza calorosa degli abitanti locali che offrono ospitalità nelle loro case.

Il giorno successivo, i viaggiatori si dirigono verso il quartiere vecchio di Hanoi ma, prima di poter raggiungere il libro rosso, sono costretti a cercare tre doni da portare a Costantino: anice stellato, un infuso d’erbe contro l’insonnia e un kit di oggetti di carta da bruciare.

I primi a raggiungere il libro rosso sono I #Brillanti, i quali ottengono una serie di vantaggi: l’immunità dall’eliminazione finale, il trasporto diretto alla tappa successiva del viaggio e una serata a teatro. Le #Italiaargentina, invece, pur avendo conquistato il secondo posto, ricevono una penalità: per poter proseguire il viaggio, le due concorrenti dovranno prima occuparsi di portare al teatro due marionette d’acqua. Avendo infranto le regole durante la navigazione, anche la coppia delle #Amiche viene penalizzata. Le due ragazze partiranno ultime.

Prossima e penultima fermata della prima tappa della Rotta del Dragone è la pagoda del villaggio di Chuan Dai Lam. Dopo aver risolto un indovinello riguardante l’oroscopo vietnamita, le coppie devono trasportare un secchio colmo di scarti provenienti dalla lavorazione del vino di riso a una mangiatoia di maiali, in una fattoria il cui indirizzo è scritto sul lato del secchio. Successivamente, dovranno cercare all’interno della stalla l’indizio nascosto che li condurrà al luogo del tappeto rosso, all’interno di una caverna rocciosa, situata nei pressi della città di Lang Son.