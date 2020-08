Salta "SantarcanGelato", ma il borgo clementino rilancia con la "Settimana del gelato"

A Santarcangelo in questi giorni sarebbe stato organizzato SantarcanGelato, la festa delle gelaterie clementine ma, quest'anno gli organizzatori hanno deciso di far saltare questa edizione e di concentrarsi su quella del 2021… ma, per gli amanti del gelato, non tutto è perduto. Infatti, la settimana che ci avrebbe portato alla festa più dolce dell’estate si è trasformata nella “Settimana del Gelato”: dal 17 al 23 agosto in programma sette giorni per scoprire, con coppette da € 2,50, 5 esclusivi e fantasiosi gusti di gelato.

La settimana è organizzata da Città Viva, l’Associazione dei commercianti di Santarcangelo. Marco Adelfio, nel direttivo di Città Viva e proprietario di una delle gelaterie coinvolte, commenta: “Aver dovuto rinunciare a SantarcanGelato ci aveva lasciato l’amaro in bocca, in tutti i sensi, ma non volevamo snaturare una festa che porta ad un allegra aggregazione e coinvolge molto i bambini, quindi abbiamo pensato di attendere e posticiparla all’anno successivo ricevendo anche grande consenso a questa scelta. La settimana del Gelato si inserisce proprio in questo contesto, quello di riuscire a gustarsi un gelato nuovo, fantasioso, all’interno delle gelaterie e lungo ben 7 giorni in modo da permettere a tutti quanti, senza creare code, di poter gustare (e rigustare) i nuovi gusti".

Santarcangelo ha ottime gelaterie e questa ‘Settimana del Gelato’ rappresenta una festa di questa ‘eccellenza’ santarcangiolese in quest’estate così strana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i gusti: “Puerto Rico” una delicata ricotta fresca di pecora si fonde con il caraibico gusto del lime e delle noci del Cile caramellate (gelateria Dolcemente); “Almendras Fritas Malagueña” Mandorla di Avola tostata con mandorle intere fritte salate (gelateria Fresh Mavi) - “Duchessa Goldblatt” Cioccolato bianco con scorza di mandarino (gelateria Latte Piú); “Mediterraneo” Crema al limone, croccante di mandorla e scorza d'arancia (gelateria Le Delizie); “Estate Italiana Vegan” Gelato al succo fresco di lime con zenzero, sedano e menta fresca (gelateria Puro e bio).