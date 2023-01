Gli spettacoli fanno bene: riparte “Sciroppo di teatro”, una "medicina" che porta i ragazzi a teatro

Settantanove spettacoli per bambini e famiglie programmati in ventisette teatri in venticinque comuni aderenti. Mini stagioni di teatro per le famiglie, composte da 3 spettacoli l’una: in programma 52 titoli provenienti dalla migliore produzione internazionale, nazionale e regionale di Teatro Ragazzi, 42 le compagnie presenti nella rassegna di cui 17 regionali, 24 nazionali e 1 internazionale, in arrivo dall’Olanda.

Torna nel 2023 in Emilia-Romagna Sciroppo di teatro, progetto di welfare culturale di Ater Fondazione che quest’anno amplia la rete dei comuni e dei teatri impegnati nel progetto.

L’iniziativa coinvolge anche 167 pediatri, 289 farmacie di cui 254 aderenti a Federfarma e 9 ad Assofarm che distribuiranno i voucher ai bambini dai 3 agli 11 anni per andare a teatro. Novità di quest’anno, distribuiranno lo “sciroppo di teatro” anche 26 parafarmacie Coop Alleanza 3.0, partner del progetto.

La rete

I comuni aderenti al progetto sono quest’anno 25, in sette province:; nel nostro territorio, toccherà le città di Rimini, Cattolica, Morciano di Romagna, Novafeltria, Santarcangelo di Romagna.

Gli spettacoli

Su il sipario per domenica 15 gennaio alle ore 16:30 all’auditorium della fiera di Morciano di Romagna con Cenerentola (di Teatro evento - dai 3 anni) e al Teatro Sociale di Novafeltria (RN) alle 17:00 con Il più furbo (di Teatro Gioco Vita).

Il progetto

Nei 25 comuni dell’Emilia-Romagna aderenti, i bambini dai 3 agli 11 anni, assieme ai loro accompagnatori, potranno recarsi negli spazi teatrali con un voucher fornito da medici e farmacisti e parafarmacisti dei punti vendita Coop Alleanza 3.0.

I pediatri e le farmacie che operano nei comuni coinvolti nella sperimentazione e che espongono la locandina dell’iniziativa, possono fornire già a partire da inizio 2023 lo “Sciroppo di teatro”: si tratta di un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione di questa straordinaria medicina. Il libretto contiene tre “ricette”, cioè tre tagliandi staccabili, ognuna dei quali corrisponde a un biglietto, dal prezzo di 2€, per ogni bambino e per ciascun accompagnatore, che potranno assistere in questo modo alla stagione di 3 spettacoli di Teatro ragazzi in programma da metà gennaio nei 27 teatri dei comuni che aderiscono alla rete.