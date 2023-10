La seconda vita di Zeus, cavallo cieco ora "maestro" pronto a insegnare per Ippogrifo e Luce sul Mare

La seconda vita di Zeus, cavallo cieco ora "maestro" per Ippogrifo e Luce sul Mare. Da poche settimane è nata una collaborazione tra la fattoria di “Luce sul Mare” e “Ippogrifo”, che insieme promuoveranno il valore dell'interazione uomo-animale al fine del reciproco benessere. L’accordo è stato suggellato dall’arrivo di Zeus, che si è unito a tanti altri amici animali. Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse del mondo scientifico circa la relazione persona-animale e la sua implicazione nel benessere fisico, psicologico e nella formazione dell’identità dell’individuo. Numerosi studi hanno dimostrato come il rapporto con gli animali possiede numerose potenzialità terapeutiche.

Per questa ragione sia il Centro di Riabilitazione Luce sul Mare di Bellaria - Igea Marina sia l’Associazione Ippogrifo di Rimini da anni si dedicano al binomio uomo-animale e ai suoi numerosi benefici: ora le due realtà hanno unito le loro forze e lavoreranno insieme. Alla competenza ultra decennale dell’equipe tecnica della fattoria di Luce sul Mare, che già da tempo lavora sul territorio attraverso gli Interventi Assistiti con Animali (IAA), promuovendo diverse attività in ambito formativo, educativo e terapeutico, con un approccio dove l’animale stesso assume il ruolo di “co-terapeuta” e facilitatore, si congiunge, rafforzandosi, l’importante conoscenza maturata da Ippogrifo sull’Attività Assistita con Animali (Aaa).

L’Aaa è un tipo d’intervento che prevede una serie di attività con finalità ludico-ricreative, attraverso le quali si promuove il miglioramento della qualità della vita delle persone e la corretta interazione con il mondo animale. Ippogrifo porterà quindi la sua esperienza con i cavalli all’interno della fattoria di Luce sul Mare, estendendo così anche alla zona Nord di Rimini l’arte di Cavalgiocare per educare anche i più piccoli al fascino del cavallo attraverso il gioco e il movimento ma anche tante altre attività rivolte al singolo individuo o a un gruppo.

“Ippogrifo promuove inclusione e socialità attraverso il rapporto con gli animali” spiega Mariagrazia Squadrani, presidente dell’Ippogrifo. “I progetti che prevedono l’interazione con la fattoria di Luce sul Mare sono aperti a chiunque: bambini, adolescenti e adulti, con qualunque abilità o disabilità e anche alle scuole del territorio di ogni ordine e grado”. La collaborazione tra la fattoria di Luce sul Mare e Ippogrifo nasce quindi per lavorare sul benessere psicofisico delle persone e degli animali con attività ludico-ricreative in natura e interagendo con tutti gli animali della fattoria, quali cani, galline, coniglietti, maialini e cavalli. E proprio nel periodo in cui le due realtà stavano discutendo della collaborazione, quasi fosse un segno, è arrivata alla fattoria la richiesta di adozione di Zeus.

Zeus è un cavallo arabo grigio, cieco da un occhio, condizione per un cavallo molto invalidante. Eppure lo staff della fattoria di Luce sul Mare e quello di Ippogrifo non hanno avuto esitazioni: sanno bene quanto un cavallo può ancora dare e insegnare, anche se in una situazione solo apparentemente manchevole, e hanno accolto questa richiesta. La fattoria si è così arricchita di un elemento in più, sia per le attività pomeridiane di Ippogrifo come Cavalgiocare che prevede momenti di conoscenza e relazione con i cavalli sia per tutte le altre attività.

"Cooperazioni come quella tra Ippogrifo e la fattoria di Luce sul Mare garantiscono a chiunque di far parte di una comunità. Si tratta di proporre anche alla zona nord di Rimini attività educative con gli animali ma anche di inclusione e accoglienza, non solo per chi soffre di forme di disagio, ma a chiunque" prosegue Mariagrazia Squadrani, specificando che tra le cose che farà Ippogrifo, ci sarà anche formazione per insegnanti ed educatori sulla relazione con gli animali, la comunicazione non verbale e l’outdoor education. “Venite a giocare e a imparare da Zeus e dagli altri ospiti della fattoria di Luce sul Mare, che siate bambini, adolescenti o adulti, gruppi o scuole, perché loro hanno moltissimo da insegnarci” chiosa Mariagrazia Squadrani.