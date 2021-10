Un busto dedicato a Manuele Medri nel giorno in cui avrebbe compiuto 49 anni

Domenica scorsa, proprio nel giorno in cui avrebbe compito 49 anni, è stato svelato in via Romea il busto dedicato al cittadino bellariese Manuele Medri, tragicamente scomparso nel settembre 2020. Voluta dalla famiglia Medri in collaborazione con il Comitato Borgata Vecchia, l'opera è stata realizzata da Vera Berardi insieme a uno dei fratelli di Manuele, Daniele, partendo dal calco di quest'ultimo; composta di resina e ferro lavorati a mano, la statua è stata poi perfezionata studiando oltre settanta foto del soggetto ritratto. Alla cerimonia di domenica, presente anche il Sindaco Filippo Giorgetti.