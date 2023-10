Dal Vietnam allo Sri Lanka, Paolo Cevoli e sua moglie saranno al via di Pechino Express 2024

Ci sarà anche il comico riccionese Paolo Cevoli, insieme alla moglie Elisabetta Garuffi, al via della nuova edizione di "Pechino Express 2024", il fortunato reality che si appresta a essere accolto per il quarto anno consecutivo da Sky (dopo un passato vissuto su Rai 2). Durante le scorse ore sono stati svelati i nomi dei concorrenti in gara. Subito dopo l’ufficialità Paolo Cevoli ha annunciato la sua presenza: “Pronti per questa nuova avventura. Alla conduzione uno splendido Costantino della Gherardesca accompagnato da un inviato molto speciale: Gianluca Fru dei the JackaL. Attraverseremo il Vietnam, Laos e arriveremo in Sri Lanka. Ci vediamo prossimamente, su Sky e in streaming su Now”.

I concorrenti di Pechino Express 2024

Fabio ed Eleonora Caressa: Fabio è uno dei telecronisti più seguiti e amati dal pubblico italiano. Voce e volto di Sky dal 2003, ha narrato insieme all’amico Beppe Bergomi i più grandi eventi calcistici italiani e internazionali degli ultimi vent’anni. Eleonora detta 'Leo', ha 19 anni e frequenta il primo anno della Facoltà di scienze umanistiche per la comunicazione all’Università Statale di Milano. Adora viaggiare e conoscere luoghi e persone nuove.

Damiano e Massimiliano Carrara: sono due fratelli entrambi pasticceri, Damiano è molto noto per la sua partecipazione a Bake Off, sono originari di Lucca ma hanno le loro pasticcerie a Los Angeles.

Artem e Antonio Orefice: sono la terza coppia e sono due amati attori della serie Rai 'Mare Fuori' (Artem interpreta Pino o Pazz, Antonio è Totò).

Paolo Cevoli e Elisabetta Garuffi: la quarta, formata da marito e moglie, farà sicuramente divertire, sono sposati dal 1986. Hanno due figli, Giacomo e Davide, e tre nipotini. Lui è un noto comico e attore, lei è una stilista.

Nancy Brilli e Pierluigi Iorio: sono la quinta coppia. I due sono amici da 5 anni: si sono conosciuti grazie ad uno spettacolo teatrale.

Kristian Ghedina e Francesca Piccinini: sono la sesta coppia. Due vere e proprie leggende dello sport italiano: lui è tra i discesisti italiani con più vittorie in Coppa del Mondo di Sci e lei è una delle pallavoliste italiane più conosciute e amate che nel 1996 ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo e quella ai Mondiali del 2002 (e proprio per questo successo è stata nominata Cavaliere della Repubblica Italiana).

Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo: sono la settima coppia. Le due inseparabili amiche hanno deciso di mettersi alla prova con questo viaggio alla scoperta di luoghi magnifici, ma anche di se stessi.

Stefania Bernal e Antonella Fiordelisi: sono l'ottava coppia. Una è la Miss Universe Argentina, nota in Italia per aver partecipato a 'Scherzi a Parte' e all'Isola dei Famosi, la seconda invece è una modella e influencer conosciuta per aver partecipato al Grande Fratello Vip.

Quando inizia

La nuova edizione di Pechino Express andrà in onda nel 2024 su Sky Uno e in streaming su NOW. Al momento non è noto il giorno in cui il programma inizierà, ma il giorno di programmazione dovrebbe rimanere il giovedì. Lo scorso anno la prima puntata è andata in onda il 9 marzo è quindi molto probabile che marzo rimarrà il mese prescelto anche per il 2024.