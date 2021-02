Visit Romagna, alla scoperta delle bellezze del territorio con 90 tour operator

La promozione dell'offerta turistica di Visit Romagna rivolta ai Paesi europei, rigorosamente "via web", iniziata mercoledì, prosegue anche giovedì. Avanti infatti i workshop virtuali business to business, dedicati ai diversi mercati esteri in accordo con Apt Servizi Emilia-Romagna e gli operatori del turismo organizzato. Dopo la prima iniziativa realizzata lo scorso dicembre e rivolta al mercato del nord Italia, nella due giorni al via oggi partecipano oltre 90 tour operator di paesi di lingua tedesca e dell'est Europa che incontreranno virtualmente -su una piattaforma on line- 23 operatori turistici romagnoli rappresentativi dell'offerta di Visit Romagna che va da Ferrara a Rimini.

I buyer esteri provengono in particolare da sud della Germania, Svizzera, Austria, Croazia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia. A loro, gli operatori romagnoli proporranno l'offerta turistica locale che va da percorsi legati all'enogastronomia, alla vacanza più strettamente balneare, o a quella culturale delle città d'arte, fino alla vacanza slow, verde e legata al cicloturismo. Non manchera' la presentazione del cartellone degli eventi delle celebrazioni per i 700 anni della morte di Dante Alighieri, con percorsi anche lungo le "Vie di Dante" che attraversano l'Appennino, così come la scoperta dei luoghi del regista Federico Fellini con l'imminente apertura a Rimini del Museo Internazionale a lui dedicato, il tutto nel rispetto di una vacanza sicura. Infine, i prossimi workshop virtuali previsti in calendario saranno infine rivolti a Gran Bretagna, Nord America, Paesi di lingua francese, al turismo ecosostenibile e alle vacanze per famiglie.

(Agenzia Dire)