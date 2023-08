Vita da single torna in Riviera, appuntamenti da sei minuti per provare a trovare l'anima gemella

Il primo venerdì di settembre i single potranno di nuovo sperimentare l'emozione di conoscere persone nuove in un ambiente selezionato, a Riccione. La località romagnola è celebre per la sua vivace vita notturna, ideale per organizzare un nuovo evento estivo di Speed Dating.

Per chi è single, questa serata è un'ottima occasione per incontrare nuove persone in un ambiente di qualità (e magari trovare quella persona speciale che cercano da tempo), tutto in modo piacevole e rilassato. L'evento è pensato per chi è in cerca di romanticismo, amicizia o anche solo di trovare nuovi amici. Lo Speed Date è basato sul format introdotto in Italia nel 2003 da Vitadasingle.net.

Uomini e donne single si incontrano al tavolino e hanno l'opportunità di vedere se c'è una connessione tra loro, oppure no. Ogni appuntamento dura 6 minuti, durante i quali possono scoprire se c'è la chimica giusta.

Questo divertente Speed Date a Riccione si terrà venerdì 1 settembre, presso il lounge bar Brillo (vicino a viale Ceccarini) e durerà circa un'ora e mezza, dalle 21,30 alle 23.

Fascia di età consigliata: 35-50 anni. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione anticipata online. Quota ridotta per chi si iscrive entro domenica 27 agosto.