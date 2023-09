La voglia di estate e di mare non accenna a diminuire, in spiaggia torna "Walk on the Beach"

La voglia di estate e di mare non accenna a diminuire in Riviera. Complici il caldo di questi giorni e il desiderio di tornare, o di mantenersi, in forma dopo le vacanze, si moltiplicano gli appuntamenti che prolungano l’estate 2023 della Riviera. Una edizione speciale di “Walk on the Beach” all’insegna del benessere e della salute, con Erba Vita, l’azienda sammarinese di Valpharma Group, protagonista, con l’organizzazione del Team Elen Souza Personal Trainer al Bagno Tiki 26 di Rimini.

Una camminata “intensa” alternata a esercizi di funzionale, guidata da Elen Souza e il suo staff, in spiaggia, con tre tappe, accompagnate dalle presentazioni di alcuni dei principali integratori e prodotti fitoterapici per il benessere, in vista del ritorno ai normali ritmi di lavoro autunnali. Rimini è sempre più una città sportiva, come evidenzia la richiesta di sport durante le vacanze e “Be more active” è lo slogan che ricercatori, medici e scienziati suggeriscono come strategia di prevenzione per una vita più longeva e sana.

L’appuntamento è per sabato 16 settembre alle 8,15 al Bagno Tiki 26 di Rimini per l’accredito, alle 8,30 è prevista la partenza e al ritorno la colazione benessere per tutti i partecipanti. Walk on the Beach è gratuito e ha il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Rimini, e si svolge regolarmente tutto l’anno, il mercoledi sera alle 19,15 e la domenica mattina alle 8.