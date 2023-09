Come prolungare l'abbronzatura: i consigli per una tintarella duratura

La stagione estiva è ormai giunta al termine, così puntualmente rientrati in città, ci si interroga su che cosa sia più consigliato fare o meno per mantenere la radiosa (e invidiabile) abbronzatura.

Mantenere un colorito luminoso a lungo, tuttavia, non è soltanto una questione di estetica, ma anche di cura per la nostra pelle. Come fare dunque per preservare a lungo l’abbronzatura? E al tempo stesso, come prendersi cura della pelle dopo l'esposizione al sole per garantire una carnagione sana e splendente nel corso delle stagioni?

Cosa fare per mantenere l’abbronzatura a lungo

Usare detergenti delicati

La detersione è un passaggio importante a cui prestare molta attenzione per mantenere l’abbronzatura. Si consiglia di scegliere un detergente delicato, ricco d'ingredienti idratanti e lenitivi che non aggredisca il film idrolipidico della pelle. Al posto dei prodotti schiumogeni, meglio optare per gel detergenti nutrienti.

Un’esfoliazione delicata a settimana

Nei mesi estivi abbiamo bisogno di ossigenare i pori dopo un uso prolungato di creme solari e dopo sole, perciò inserire uno scrub nella routine beauty è utile per eliminare impurità e cellule morte.

Un plus d’idratazione

In estate, con il sole, il calore e il sudore, la pelle perde molti liquidi e al rientro dalle vacanze spesso si nota secca e spenta. Per mantenerla ben idratata, luminosa ed elastica, è importante optare per delle creme corpo con ingredienti super nutrienti.

L’autoabbronzante

Per sfoggiare un effetto sunkissed tutto l’anno è possibile optare per un’autoabbronzante capace di innescanare la reazione di Maillard, un processo chimico che fa sì che la cheratina dell'epidermide produca una sostanza marrone, scurendo così lo strato più superficiale della pelle.

Cosa NON fare mantenere l’abbronzatura a lungo

Evitare lunghi bagni con acqua calda

Il primo errore da non commettere se si desidera prolungare l’abbronzatura sono i lunghi bagni con acqua calda. Restare per molto tempo immersi nell’acqua calda, infatti, tende a disidratare la pelle che quindi è più propensa a seccare. Optare invece per docce fresche ed energizzanti che, oltre a essere più eco-friendly, aiutano anche a migliorare la circolazione e a mantenere la pelle più compatta. Asciugarsi è un altro momento importante se si vuole mantenere l’abbronzatura. Scegliere un accappatoio o un asciugamano morbido ed evitare di sfregare la pelle.

Evitare di utilizzare profumi o prodotti che contengono alcol

I prodotti che contengono alcol tendono a seccare la pelle, accelerando la desquamazione. Al posto del classico profumo, meglio scegliere creme corpo, acque oppure oli profumati.

Non abusare dell’aria condizionata

Per evitare di perdere l’abbronzatura in poco tempo, meglio non esagerare con l’aria condizionata, perché a lungo andare tende a seccare la pelle, che di conseguenza si desquama più in fretta.