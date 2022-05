Consigli e idee per creare la giusta privacy sul terrazzo

È capitato anche a te volerti rilassare sul balcone di casa leggendo un libro o semplicemente godere del sole estivo e ritrovarti con sguardi indiscreti che violano la tua privacy? Vivere in un condominio, infatti, comporta dei balconi o terrazzi esposti alla vista dei vicini o dei passanti.

Godere del proprio balcone o terrazzo senza rinunciare alla propria privacy è possibile con semplici accorgimenti. La soluzione sta tutta nell’utilizzo degli arredi adatti, ma soprattutto nella capacità di sistemarli nel modo giusto e ottenere la privacy tanto desiderata.

Pergole, vetrate o veneziane sono elementi in muratura tra i più efficaci per mettersi al riparo da sguardi indiscreti e consentono di utilizzare il balcone o il terrazzo anche durante la stagione fredda. Inoltre sono indicate se abbiamo voglia di ristrutturare l’esterno e non abbiamo problemi di budget.

Se, invece, puntiamo a una soluzione mobile e non eccessivamente costosa ecco alcuni suggerimenti.

Divisori e separè per creare la giusta privacy

Un aiuto per la giusta privacy arriva dalle ringhiere dei balconi alti perché in questo caso basta utilizzare solo una rete a maglia e saremo al riparo da sguardi indiscreti.

Non sempre si ha la fortuna di avere ringhiere alte e il più delle volte i terrazzi e i balconi comunicano con quelli del vicino. La soluzione ideale, quindi, è utilizzare un divisorio. Disponibili in differenti materiali, quello più indicato è il bambù perché oltre a essere bello esteticamente è anche resistente alle intemperie. Se invece preferiamo uno stile rustico, il legno è il materiale da preferire, non solo creerà un ambiente riservato, ma anche elegante e ricercato.

Le piante per proteggere il terrazzo

Immancabili sui terrazzi sono piante e fiori perché arredano, riempiono di colore l’esterno, ma possono essere utilizzati anche come elementi per proteggere la nostra privacy. In natura ci sono piante rampicanti o ricche di fogliame, utili anche per creare ombra e un piacevole clima.

Tra le più indicate, oltre all’edera, ci sono:

Bambù : resistente e duraturo, ha radici profonde ed è in grado di assicurare la privacy di cui abbiamo bisogno

: resistente e duraturo, ha radici profonde ed è in grado di assicurare la privacy di cui abbiamo bisogno Nandina domestica: simile al bambù per caratteristiche, questa pianta è una sempreverde che non ha bisogno di molte cure, si adatta ai diversi climi e può essere utilizzata come siepe

simile al bambù per caratteristiche, questa pianta è una sempreverde che non ha bisogno di molte cure, si adatta ai diversi climi e può essere utilizzata come siepe Clematidi: sono piante rampicanti robuste e resistenti

Per avere un risultato d’effetto possiamo combinare differenti piante tra di loro, ma soprattutto utilizzare una griglia. Lo steccato in legno permette alle piante stesse di svilupparsi in altezza e creare una barriera contro le intrusioni esterne.

Un grande classico: le tende

Vuoi una soluzione semplice? Le tende sono l’ideale. Uno dei vantaggi è che sono mobili e quindi siamo noi che decidiamo di aprirle quando e in che modo. Accanto a queste ci sono le tende da sole, irrinunciabili perché sono efficaci anche contro la luce del giorno.

Infine, se non vogliamo ricorrere alle tende, possiamo scegliere gli ombrelloni! Economici e pratici riescono ad abbellire il balcone e a dare la giusta privacy: i modelli in commercio sono numerosi, come quelli a parete, a mezza luna o a vela, pensati per adattarsi a ogni tipo di ambiente.

