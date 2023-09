Erbe aromatiche: come coltivare e conservare le odorose piante

Le piante aromatiche hanno il potere di arricchire i nostri piatti con sapori intensi, ma non esagerati. Alcune di queste piante presentano caratteristiche naturali benefiche per la nostra salute e l’ambiente e sono molto semplici da coltivare, anche per chi abita in città e vuole creare un piccolo orticello sul balcone. Coltivare e prendersi cura di una o più piante, inoltre, fa bene al nostro equilibrio interiore ed è un’attività considerata simile alla meditazione.

Erbe aromatiche, quali sono e come coltivarle