Nel 2023 cento incidenti con le biciclette, la Polizia locale organizza un corso con Davide Cassani

Martedì, 12 marzo, alle ore 9 al Palazzo del Turismo si terrà una giornata di formazione sul tema “Sicurezza e cicloturismo sportivo” a cura del Corpo di Polizia locale di Riccione in collaborazione con il settore Turismo e Sport. Il progetto si pone l’obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza stradale, sia per gli utenti deboli della strada, ma in particolare per i numerosi appassionati di cicloturismo sportivo che durante tutto il corso dell’anno scelgono le strade e le strutture ricettive di Riccione per le loro attività sportive e ricreative. Migliorare la qualità dell'offerta turistica in tale ambito richiede anche la capacità di garantire adeguati livelli di sicurezza stradale.

L’iniziativa è dedicata in particolare alle guide cicloturistiche che accompagnano gli ospiti delle strutture ricettive riccionesi appassionati delle due ruote e alle associazioni sportive. All’incontro sono invitate le amministrazioni locali dei comuni della costa che costituiscono la rete per la promozione di tale comparto turistico.

Il progetto vede la collaborazione dei consorzi Riccione Bike Hotels, Terrabici by Emilia-Romagna e Italy Bike Hotels e dell’Apt Emilia-Romagna con il presidente Davide Cassani che, emblema del ciclismo professionistico italiano, sarà testimonial dell’iniziativa. L’obiettivo dell’incontro è quello di sensibilizzare l’importanza di comportamenti autotutelanti sulla strada, attraverso l’acquisizione di stili di guida corretti.

L’importanza della mobilità lenta

L’incontro assume valore anche in relazione alle linee di indirizzo dell’amministrazione comunale che incentiva una mobilità lenta sicura per tutti ed è costantemente impegnata in progetti di rigenerazione urbana che guarda alla città come un complesso integrato e sostenibile di servizi, infrastrutture e opportunità per il benessere dei cittadini e dei turisti.

La formazione, rivolta alle guide cicloturistiche a cui i consorzi degli hotel si rivolgono, consentirà di avere sul territorio professionisti consapevoli e formati in grado di restituire i comportamenti corretti da osservare in sella alle due ruote. Le guide saranno anche in grado di intercettare i potenziali rischi stradali per la sicurezza di se stessi e del gruppo.

Il progetto di sicurezza stradale acquisisce in questo momento un valore emblematico per il turismo legato al mondo del ciclismo considerato che la città ospiterà nei prossimi mesi importanti eventi dedicati alle due ruote: la Settimana Internazionale Coppi e Bartali (20 e 21 marzo), la Gran Fondo Riccione (24 marzo) e il Giro d’Italia (17 maggio).

Il Corpo Intercomunale di Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano ha riportato i dati di incidenti stradali che hanno coinvolto le biciclette negli ultimi anni. Nel 2022 si sono registrati 438 incidenti, 96 biciclette coinvolte tra cui un incidente mortale in una rotatoria. Nel 2023 gli incidenti stradali rilevati sono stati 500 con 100 ciclisti coinvolti. Numeri che pongono l’attenzione sull’urgenza di attivare efficaci e pronte attività di sensibilizzazione e formazione. Tutti la cittadinanza e gli appassionati di ciclismo sono invitati a partecipare.