Da ben 26 anni vengono in vacanza in Riviera: "Siamo innamorati di Cattolica"

La signora Liliana Grandi, il signor Lorenzo Scarian e la loro figlia Eveljn sono stati ricevuti in Sala Giunta a Palazzo Mancini dall’Assessore ai Servizi Socio-sanitari Nicola Romeo per la consegna dell’attestato “Amici di Cattolica”. La famiglia, originaria della Val di Fiemme, da ben 26 anni sceglie la nostra città per trascorrere le vacanze estive. “Per noi mare vuol dire solo Cattolica. Siamo innamorati di questa città, la prima volta l’abbiamo scelta per caso ma, nel corso degli anni abbiamo iniziato a sentirla nostra: l’accoglienza che ci riservano ogni anno gli operatori turistici e la città stessa, ci riempie il cuore di tante emozioni e ci spinge a continuare con questa tradizione”.

“I ricordi che Cattolica lascia nei nostri turisti rimangono indelebili nelle loro menti. - sottolinea l’Assessore Romeo - La famiglia Scarian ha scoperto la nostra città come località per le famiglie, quando la loro figlia era piccola ma, nel tempo, ha compreso che qui può trovare un’offerta variegata e trasversale e un ambiente adatto a tutti; è per questo che, anche adesso che Eveljn è cresciuta e lavora lontano da casa, la famiglia Scarian continua a sceglierci per trascorrere tutti insieme le loro vacanze”.