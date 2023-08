Da 50 anni fedeli alla Regina dell'Adriatico, turisti premiati con la pergamena “Amici di Cattolica”

Ricevuti in sala giunta dal vicesindaco e assessore al Turismo Alessandro Belluzzi il signor Boni Ettore e la signora Magri Vanda per la consegna della pergamena “Amici di Cattolica”. I due coniugi, originari di Parma, trascorrono le proprie vacanze nella città da 50 anni, da quando il figlio Andrea aveva solo 6 mesi, in tre periodi diversi dell’anno, la prima visita è per la Mostra dei Fiori, tornano poi a giugno per godersi i primi momenti di mare ma le vacanze “lunghe” sono da sempre quelle di agosto.

“A Cattolica – commentano i due turisti - abbiamo trovato un ambiente familiare nel quale abbiamo sempre voglia di tornare. Da ormai 30 anni scegliamo sempre l’Hotel Manzoni, qui ci sentiamo a casa e anche nostro figlio non perde occasione per venire a trovarci qualche giorno per salutare i titolari che lo hanno visto crescere. La città è cambiata drasticamente in questi anni e ogni volta veniamo anche per vedere con i nostri occhi le novità che Cattolica ha da offrirci”.

“La famiglia Boni viene a trovarci più volte durante l’anno perché qui oramai sono in famiglia e di questo va dato merito innanzitutto all’ospitalità degli operatori turistici - dichiara il Vicesindaco Belluzzi -. Sentire le storie di chi viene in vacanza da molti anni nella nostra città è sempre stimolante, con il loro sguardo da lontano riescono a cogliere quei mutamenti che spingono chi amministra a rendere sempre migliore la città”.