Da 50 anni in vacanza nella Regina dell'Adriatico. "Non ho trovato da nessuna parte il clima che c'è qui"

La signora Donata Valsecchi è stata ricevuta in sala giunta a Palazzo Mancini dalla sindaca Franca Foronchi per la consegna della targa di turista fedele della città di Cattolica. La signora, originaria di Rossino in provincia di Lecco, si reca a Cattolica in vacanza da quando aveva 20 anni scegliendo sempre lo stesso stabilimento balneare. Per la ricorrenza sono intervenuti infatti vecchi e nuovi gestori dei bagni 33 e l’albergatore dell’Hotel San Giusto ma non sono mancati anche gli amici di lunga data che si danno appuntamento ogni anno nella città e che non si sono voluti perdere l’occasione di festeggiare questo speciale momento.

“I primi anni – spiega la Valsecchi – sceglievo di tornare per le balere che c’erano in città, ho tanti ricordi del Moulin Rouge ma con gli anni mi sono innamorata della città nella sua totalità. Questa è la mia isola felice, le persone mi accolgono sempre con grande affetto e questo mi fa sempre emozionare perché mi sento come se fossi a casa. Le passeggiate – conclude la signora Donata – in questo periodo sono meravigliose grazie anche a un clima che non sono riuscita a trovare da nessun’altra parte e che mi permette di godermi a pieno la bellezza delle albe e dei tramonti di Cattolica”.

“L’emozione che ho visto negli occhi della signora Donata – spiega la sindaca – mi ha veramente colpita. Nei suoi racconti ci ha fatto rivivere la storia della nostra città e la presenza di tanti amici e operatori economici è la dimostrazione di quanto la signora sia affezionata a Cattolica e di quanto la nostra città tenga a lei. Una vera boccata di aria fresca durante le lunghe giornate in ufficio che fanno capire quanto il nostro lavoro per la città sia apprezzato da chi ci sceglie ogni anno. Ci siamo dati appuntamento tra 10 anni per la consegna della nuova targa e sono certa che con lei ci saranno tanti altri amici”.