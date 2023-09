Da 59 anni in vacanza a Cattolica, dopo il primo viaggio da bambina non ha più saltato un'estate

Da 59 anni in vacanza a Cattolica. Monica Montanari aveva 5 anni quando per la prima volta è arrivata in città. E da allora non ha saltato una sola estate. Una turista fedelissima che si è valsa così il riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale della targa "Amica di Cattolica". A consegnargliela, la sindaca Franca Foronchi, in una cerimonia che si è tenuta in Comune.

"Appezzo molto la città di Cattolica perché è a misura di famiglia – ha detto emozionata Montanari – e mi sono piaciuti molto i cambiamenti del nuovo lungomare, della passeggiata di ponente. Continuerò ancora a venire a Cattolica a trascorrere le mie vacanze".

"È stato un grande piacere incontrare Monica Montanari – il commento della sindaca Foronchi - che conoscevo solo virtualmente e poterle conferire questo riconoscimento per il grande amore per la nostra città. Con l'augurio di poterla vedere per altri 60 anni". Alla cerimonia era presente anche Stefano Gudenzoni, titolare dell'hotel Bellevue, dove la turista di Modena soggiorna dal 2008.