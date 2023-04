Deejay on stage: al via le candidature per partecipare all'edizione 2023

A partire dal 15 aprile chi sogna di arrivare a esibirsi sul palco di Deejay On Stage la prossima estate potrà iscriversi per partecipare alle selezioni del contest. Sono aperte infatti da sabato le candidature per l’edizione 2023 che si terrà come sempre a Riccione nel mese di agosto con la regia del dream team di Radio Deejay capitanato da Rudy Zerbi. Sono state quasi cinquecento le proposte arrivate da tutta Italia nel 2022 per quello che negli anni è diventato uno dei concorsi più prestigiosi, sia per l’ambito premio - un mese di rotazione su Radio Deejay del brano vincitore – sia per l’importanza del palco e della città che lo ospita.

Tantissimi i giovani che ci provano, molti di età compresa tra i 18 e i 22 anni, tanti quelli che hanno già partecipato a talent come Amici, XFactor, Sanremo Giovani e altri programmi televisivi nazionali. Solo con riferimento all’ultima edizione si ricorda che il vincitore, Fiat 131 è arrivato tra i finalisti di Sanremo Giovani 2023, il riccionese Giovanni Cricca è da otto mesi tra i protagonisti di Amici su Canale 5 e Serepocaiontas è tutte le mattine in onda insieme a Fiorello a "Viva Rai2!" con il suo inseparabile ukulele: ennesima conferma di quanto il palcoscenico di Deejay On Stage sia un notevole trampolino di lancio per i giovani esordienti e un’occasione straordinaria per farsi conoscere al grande pubblico.

Gli artisti che verranno selezionati avranno la possibilità di esibirsi questa estate davanti a migliaia di persone, condividendo il palco con gli ospiti big delle diverse serate, e verranno giudicati da una giuria di qualità che sceglierà chi fare arrivare in finale. Per partecipare i cantanti e le band possono candidarsi dal 15 aprile al 15 giugno compilando il form sul sito deejay.it con i dati, le proprie performance e la biografia artistica.