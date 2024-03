A processo per molestie sessuali alle studentesse, professore patteggia la pena

E' finito sul banco degli imputati con l'accusa di violenza sessuale un professore 63enne, oggi in pensione, che avrebbe molestato tre studentesse all'epoca 17enni. La vicenda risale agli anni tra il 2019 e il 2021 quando, secondo la denuncia delle vittime, il docente avrebbe approfittato della sua posizione e, in classe, si sarebbe avvicinato più volte alle ragazzine. Utilizzando un quaderno o dei fogli come "paravento" avrebbe quindi allungato le mani per sfiorare loro il seno. Allo stesso tempo, inoltre, avrebbe fatto pesanti apprezzamenti, sguardi allusivi e cercato il contatto fisico.

Finito a processo, il 63enne difeso dall'avvocato Sergio De Sio si è visto riconoscere l'ipotesi più lieve e ha patteggiato, con rito abbreviato, una pena sospesa di 2 anni oltre a una provvisionale alle tre vittime di 6mila euro ciascuna. L'ex professore, inoltre, dovrà avviare un percorso terapeutico della durata di un anno.