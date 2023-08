A Saludecio arriva Eva Henger, la regina dell'hard alla festa di fine estate del club di scambisti

Gran galà di fine estate targato Villa il Tempio Club Privè a Saludecio dove, sabato 26 agosto a partire dalle ore 21.00, è in calendario “The Big Event” in collaborazione con la Barnum Agency e il manager Mimmo Pavese. Madrina della manifestazione la dea della bellezza Eva Henger, tornata recentemente sul grande schermo nel film comico dal titolo “Tic Toc“ del regista Davide Scovazzo. Il protagonista maschile sarà il ballerino di origini cubane Milton Morales molto noto per aver partecipato a programmi Mediaset quali “Buona Domenica” (di Barbara D’Urso ) nonché “Uomini e donne” di Maria De Filippi. Il Tempio rappresenta la destinazione top per la vita notturna attiva e pazza del mondo della trasgressione italica: il divertimento più sfrenato è l’ingrediente principale capace di attirare tutti gli anni tantissime coppie, singole e singoli provenienti da ogni parte della nostra Penisola. A tal proposito del cast di ospiti faranno parte la star dell’adult entertainment Lisa Amane reduce dalla fastosa esperienza americana con la Pink’o ( la casa di produzione italiana nel mondo di film a luci rosse) unitamente alla mistress Lady Scarlet (e alla sua ancella) detentrice assoluta della cultura Fem-Dom, ed infine ma non per ultima la sexy star Chanel 27 che fu scoperta dal mai dimenticato Riccardo Schicchi. Tutte le coniugazioni dell’erotismo, tutte le sfumature della sessualità, tutte le modalità in cui la bellezza del corpo è protagonista, trovano spazio in questo ballo di fine stagione.