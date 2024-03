A spasso con 32 dosi di "neve" negli slip, lo spacciatore incappa nei controlli dei carabinieri

Un normale controllo stradale si è rivelato fatale per un 25enne albanese che, fermato dai carabinieri di Riccione, è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina. Il giovane stava viaggiando al volante di una vettura a noleggio quando è incappato nelle divise che gli hanno intimato l'alt. Il modo di fare del 25enne ha insospettito i carabinieri che hanno deciso di perquisirlo in maniera approfondita e, nascoste negli slip, hanno trovato 32 dosi di "neve". Oltre allo stupefacente sono stati sequestrati anche 250 euro in contanti, ritenuti il provento di spaccio, e per lo straniero sono scattate le manette. Dopo una notte in camera di sicurezza, lo spacciatore è stato processato per direttissima.