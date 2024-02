Accademia Kronos allarga la propria famiglia, attestati a 14 nuove guardie zoofile

Durante gli scorsi giorni, l’Associazione Nazionale Accademia Kronos – sezione di Rimini, prezioso partner del Comune di Bellaria Igea Marina e protagonista sul nostro territorio di numerose attività in campo ambientale, ha organizzato una cena, alla presenza delle autorità: a margine della quale sono stati consegnati gli attestati ufficiali a 14 nuove guardie zoofile volontarie. Donne e uomini che integreranno l’organico di Vigilanza Zoofila Ambientale messo in campo dall’associazione, che ha raggiunto il numero ragguardevole di trentadue unità con il titolo di “Guardie Zoofile” e quattro soci sostenitori con la qualifica di Osservatori Ambientali.

Le prime, gruppo in cui rientrano i quattordici “nuovi arrivati”, in ottemperanza alla Legge 189/2004 hanno poteri di Agenti di Polizia Giudiziaria, accertamento e sanzionatorio, nell’ambito della protezione e della regolare conduzione degli animali d’affezione e circa il corretto conferimento dei rifiuti. Operano fruttuosamente sul territorio di Bellaria Igea Marina da dodici anni, contribuendo fattivamente a una vigilanza utile in ottica di decoro e vivibilità del tessuto urbano. Altrettanto prezioso il ruolo dei cosiddetti Osservatori Ambientali, i quali hanno il compito di segnalare alle pattuglie dell’associazione eventuali illeciti, ad esempio legati all’abbandono di rifiuti.

Tra le autorità presenti alla cerimonia, il sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti, il dirigenti comunali Ivan Cecchini e Antonio Amato, il Comandante dei Carabinieri di Bellaria Igea Marina Roberto Cabras, Il comandante dei Carabinieri di Viserba Giancarlo Giuliani, il comandante dei Carabinieri di Montescudo/Montecolombo Francesco Fabbri, il vice comandante della Polizia locale di Rimini Ivano Vandi, il dirigente della Protezione Civile del Comune di Rimini Marco Tamagnini, nonché l’Ausl Romagna comparto veterinario, rappresentata da Davide Fabbri e Roberto Angelici.

La consegna degli attestati avvenuta qualche giorno fa rappresenta un importante implementazione in termini di risorse umane a disposizione dell’associazione, ente senza fine di lucro riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Una realtà che, oltre che con Bellaria Igea Marina, collabora positivamente con altri enti locali del riminese, con la Provincia di Rimini per quanto attiene alla vigilanza venatoria e con la società in house Anthea nella lotta alla zanzara tigre durante il periodo estivo; infine, in anni recenti Accademia Kronos ha siglato un protocollo d’intesa con i Carabinieri Forestali a livello nazionale e con l’Ausl Romagna comparto veterinario.