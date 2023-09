Aggredito con 25 coltellate, caccia all'autore dell'aggressione

Serata di sangue, quella di martedì, a Bellariva dove un senegalese 25enne è stato aggredito a coltellate. Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri, introno alle 23 in viale regina Margherita nei pressi del piazzale tra la chiesa e l'ufficio postale, sarebbe scoppiato un diverbio tra stranieri. All'improvviso è spuntato un coltello che ha raggiunto l'africano con 25 fendenti in diverse parti del corpo. Il giovane, crollato a terra, è stato soccorso dal personale del 118 mentre sul posto sono accorsi i carabinieri. La vittima avrebbe raccontato agli inquirenti dell'Arma che, ad aggredirlo per futili motivi, sarebbe stato un giovane nordafricano. Il senegalese è stato quindi portato in pronto soccorso, dove non sarebbe in pericolo di vita, mentre i militari dell'Arma sono partiti alla caccia dell'aggressore. Sono in corso gli accertamenti sulle telecamere di videosorveglianza che controllano la zona per cercare di ricostruire l'aggressione.