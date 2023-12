Accordo extragiudiziale, ritirata la querela che accusava Davide Barzan di truffa

Si è concluso con un accordo extragiudiziale il processo che vedeva Davide Barzan, il consulente dello studio legale Barzan

che tutela Manuela e Loris Bianchi, Louis Dassilva e Valeria Bartolucci nell'indagine sull'omicidio di Pierina Paganelli, finito a processo per truffa. Le parti offese, infatti, hanno rimesso la querela nei suoi confronti in seguito a un accordo risarcitorio tra le parti e il giudice monocratico del Tribunale di Rimini ha dichiarato il non luogo a procedere. Barzan era assistito dagli avvocati Marlon e Ubaldo Lepera del Foro di Cosenza mentre le presunte vittime si erano costituite parte civile con l'avvocato Francesco Vasini del Foro di Rimini. La vicenda ruotava attorno alla compravendita di un appartamento di Ricicone con il consulente che si sarebbe presentato "falsamente come avvocato e nel vantare le proprie abilità di mediatore". Attraverso questo raggiro avrebbe accompagnato le persone offese in un istituto bancario per definire le condizioni di un mutuo e avrebbe esibito un falso contratto preliminare di compravendita "procurandosi così un ingiusto profitto corrispondente a 30.650 euro, somma consegnata a titolo di caparra" sull'acquisto dell'appartamento. Con le aggravanti "di aver commesso il fatto cagionando alle persone offese un danno patrimoniale e con l'abuso di relazioni di prestazioni d'opera".