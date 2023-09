Accusati di atti illegittimi per la Rsa di Morciano: assolti Riziero Santi e due dirigenti

Sono stati assolti dal gip del Tribunale di Rimini Raffaella Ceccarelli Riziero Santi, quale presidente dell'Unione Valconca, il responsabile tecnico dell'Unione Valconca e il dirigente del comune di Morciano di Romagna accusati di aver agito in concorso per procurare un ingiusto profitto patrimoniale all'amministrazione comunale morcianese. La vicenda ruotava intorno all'acquisizione gratuita al patrimonio de! Comune di Morciano dell'edificio e dell'area di sedime e di quella pertinenziale della RSA morcianese di proprietà dell'Unione Valconca con l'accusa che nel 2015 aveva ipotizzato un danno economico per quest'ultima. Per gli indagati un calvario giudiziario durato ben 8 anni "nonostante – precisa l’avvocato Maurizio Ghinelli, legale difensore di Santi – fosse già maturata la prescrizione, poiché era del tutto evidente proprio dagli atti del procedimento l’insussistenza dell’accusa di abuso d’ufficio". A far partire l'indagine era stato un esposto presentato dall’ex sindaca di Montefiore Conca, Vallì Cipriani.