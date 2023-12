All’acquario di Cattolica le lontre scartano regali natalizi speciali con gustose sorprese

Anche per le Lontre dell’Acquario di Cattolica è arrivato Natale e, come ogni anno, lo staff di acquariologia della struttura Costa Edutainment ha preparato un trattamento speciale per le tre femmine protagoniste del percorso dedicato alle aree fluviali.

Eva, Marta e Costanza, tre sorelle, sono esemplari di Lontra asiatica dalle piccole unghie (Aonyx cynerea) le più piccole al mondo, purtroppo minacciate nei territori di origine, gli areali del Sud Est asiatico, dove questa specie è considerata vulnerabile. Si distinguono per le dimensioni ridotte e per gli arti anteriori mobilissimi e prensili, molto simili a piccole mani. Grazie a tali “strumenti” evoluti, le lontre asiatiche sono in grado di catturare e afferrare il cibo anche in spazi piccoli e angusti. Le loro doti di nuotatrici le fanno muovere con la stessa rapidità sia sulla terra che sott’acqua.

Regali da cacciare

Proprio per rinforzare questa caratteristica dell’animale, nei protocolli di acquaristi e keeper non mancano trucchetti e sorprese che rendono la ricerca del cibo una vera “caccia”, nella quale le lontre attivano tutta la loro natura di carnivori, saldamente in vetta alla catena alimentare.

In occasione del Natale, l’arricchimento prende la forma di pacchetti, tubi, tronchi di legno cavi, palline metalliche che racchiudono pezzetti di cibo.

Le lontre non si fermano davanti a nulla: aprono pacchi chiusi, affondano le zampette nei tubi, scoperchiano scatole pur di arrivare all’agognata preda. L’esito della caccia è sempre positivo: cibo scovato, lontra soddisfatta, pisolino più che meritato, per recuperare tutta l’energia.

Le lontre asiatiche dalle piccole unghie sono ospitate all’Ingresso Giallo dell’Acquario di Cattolica, che sarà aperto tutti i giorni dal 26 dicembre al 7 gennaio, come lo saranno gli altri parchi Costa Edutainment, Italia in Miniatura a Rimini e Oltremare a Riccione.