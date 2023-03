Acque di balneazione, definito "eccellente" lo specchio di mare di Misano Adriatico

La delibera numero 299 della Regione Emilia-Romagna ha classificato come “eccellenti” le quattro acque di balneazione del territorio di Misano Adriatico. Un risultato, questo, che conferma l'impegno costante del Comune e dei suoi partner, con la collaborazione della comunità locale, nella tutela dell'ambiente marino e nella promozione del turismo sostenibile.

La classificazione "eccellente" è particolarmente importante in vista della prossima stagione turistica balneare, poiché rappresenta una garanzia di qualità dell'acqua e delle spiagge per i turisti e i residenti della città. Nondimeno, questo risultato è positivo per l'ambiente, poiché indica che la qualità delle acque marine è stata mantenuta e migliorata. La delibera regionale tiene conto della valutazione della qualità delle acque di balneazione della Regione Emilia-Romagna al termine della stagione balneare 2022.

“La classificazione ‘eccellente’ della qualità delle nostre acque è un viatico importante per la conferma della Bandiera Blu, sia per il litorale che per l’approdo di Portoverde, anche per la prossima stagione balneare – sottolinea il sindaco Fabrizio Piccioni -. Questo risultato è frutto dell'impegno costante dell'amministrazione comunale, dei nostri operatori turistici e delle associazioni locali per tutelare l'ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio. Continueremo a lavorare con determinazione per offrire ai nostri ospiti una vacanza all'insegna della qualità e della sicurezza, nel rispetto della natura e della comunità locale”.