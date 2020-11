Addio a Mario Fabbri, fondatore di un'azienda leader nel settore della ristorazione

Addio a Mario Fabbri, l'imprenditore è deceduto a 86 anni mercoledì sera. Fondatore della Fama Industrie, azienda specializzata nelle macchine professionali per la ristorazione, ha fatto crescere la sua attività fino a farla diventare leader a livello internazionale, A darne l’annuncio è la stessa azienda, che si trova nella zona artigianale di Rimini, in via Altobelli.

"La moglie, le figlie, i figli, i generi, la nuora, i nipoti e pronipoti, gli amici e tutti i dipendenti della Fama – scrivono sulla pagina facebook – sono uniti in un unico abbraccio. Le parole non bastano a descrivere la persona che è stata per tutti noi. Uomo vitale, generoso, premuroso a amorevole con tutti. Imprenditore capace e d’altri tempi, tenace, nobile, geniale e virtuoso, valori che rispecchiano l’azienda che ha creato. Ci mancherà la tua grande umanità, umorismo e quel meraviglioso sorriso che ti accompagnava sempre. Ciao Mariolino, divertiti anche in questo nuovo viaggio".