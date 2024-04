Addio al "cowboy" Pino, un pilastro di Riccione. "Con umiltà sempre in prima linea per la sua città"

La comunità di Riccione è in lutto per la scomparsa di Quinto “Pino” Galli, volto conosciutissimo in città per la sua passione politica e per le sue attività. Non passava certo inosservato Pino, sempre con il suo cappello da cowboy, negli anni il suo volto era stato associato alla vendita sulla spiaggia dei gelati. Ma Quinto aveva poi avviato un’impresa edile, oggi gestita dal figlio. Aveva 88 anni e a portarlo via è stato un malore improvviso, rientrato a casa da una partita a carte con gli amici ha accusato un malore ed è stato trasferito in ospedale dove è morto per una emorragia cerebrale. Sono in tanti in queste ore ad aver ricordato la figura di “Pino”, a partire da Stefano Caldari, ex assessore e candidato sindaco della Perla Verde: “Ultimamente ci incontravamo spesso al porto, io a fine giro in bici e tu a metà strada della passeggiata, per fare due chiacchiere, per salutarci o per una semplice battuta. Mi dicevi sempre che ci voleva la musica per ballare il liscio, che a Riccione non ci sono più locali che la mettono. Sei stato sempre attivo nelle battaglie civiche che abbiamo affrontato insieme, con rispetto e quell’umiltà che oggi sembrano ormai spariti. Continua a camminare e a sorridere ovunque tu sia e che le mie condoglianze e un forte abbraccio giungano a tutta la tua famiglia, ad Annamaria, Laura e Adriano”. Pino era molto legato alla vita politica della città, non perdeva mai occasione per dispensare consigli e proposte agli amministratori. La sepoltura è fissata per giovedì (18 aprile), alle 10, alla Chiesa degli Angeli Custodi.