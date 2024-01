Addio allo storico assessore, per tanti anni un protagonista della vita politica e cittadina

Cattolica perde uno dei protagonisti della vita politica e cittadina. È scomparso, la notte scorsa, Corrado Piva, portato via a 68 anni da una grave malattia. Ex assessore della Giunta Micucci per lunghi anni, dal 1990 al 1996 e poi dal 1999 al 2004. Ma il suo impegno politico lo aveva visto sedersi sui banchi del consiglio comunale di Cattolica già nel 1980, per dieci anni, nelle file del Partito Comunista Italiano. Grande il cordoglio in città e nel mondo della politica alla notizia della sua morte. Lascia la moglie Mirella, sposata nel 1983, e i figli Riccardo e Laura. La sindaca e l’amministrazione comunale “esprimono profondo cordoglio e partecipano con vicinanza e affetto al dolore della sua famiglia”.

La prima cittadina lo ha ricordato anche sulla propria pagina Facebook: “Voglio ricordare Corrado Piva come un amico, una persona propositiva, lungimirante e generosa che ha voluto esprimere l’amore per la sua città attraverso l’impegno amministrativo e politico. Assessore con il sindaco Gian Franco Micucci, che considerava il suo grande amico, ha contribuito in quegli anni a dare un volto nuovo a Cattolica. Chi ha vera passione politica non la perde mai anche quando non ricopre più ruoli e per Corrado è stato così. Sempre disponibile al confronto e a cercare soluzioni. Riposa in pace caro Corrado, hai vissuto appieno la tua vita. Un abbraccio forte a Riccardo, Mirella e Laura che lo hanno amato profondamente”. Il Rosario sarà lunedì, 22 gennaio, alle 17.15, e il funerale verrà celebrato martedì 23 alle 15, a San Pio V.