Disputerà i campionati Europei, agente della Penitenziaria stella della selezione di volley della Polizia

C’è anche una riminese tra le atlete azzurre della Nazionale femminile pallavolo Polizie d’Italia che hanno strappato il pass per la finale dei campionati Europei. Si tratta di Arianna Dell’Agli, in forza alla Polizia Penitenziaria di Rimini, che si è distinta durante le qualificazioni nel ruolo di alzatrice, con la divisa numero 1.

La selezione da settembre 2023 ha iniziato a muovere i primi passi, con i raduni/selezioni femminili per la preparazione al girone di qualificazione del Campionato Europeo Femminile Indoor che si è svolto in Olanda dal 3 al 5 gennaio. La rappresentativa ha conteso con altre tre squadre europee la partecipazione alla fase finale ad 8 squadre che si svolgerà in Germania nel settembre 2024. Le pallavoliste azzurre hanno dominato il girone B di qualificazione, organizzato nei Paesi Bassi, schiantando 3-0 le agguerrite colleghe dell’Olanda ospitante e della Repubblica di Slovacchia, conquistando per la prima volta in assoluto l’accesso al girone di finale.

Per garantire un buon livello di preparazione e ambire a risultati sportivi rilevanti gli staff sia della selezione maschile sia femminile svolgono attività continue, grazie a un nutrito direttivo composto da colleghi delle Polizie di varie città, di atleti e atlete appartenenti ai corpi di Polizie locali, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza e Arma Carabinieri, provenienti da tutta Italia, di ogni ordine e grado con esperienza nella disciplina sportiva della pallavolo a livello semi-professionistico. “Portiamo in questo modo le nostre compagini a toccare più città della nostra splendida nazione, evidenziando il rinomato spirito turistico e di accoglienza oltre a quello sportivo del nostro bel paese”, spiega l’associazione.

L’associazione ringrazia inoltre chi ha scelto di guidare in campo le colleghe mettendo a disposizione la sua capacità ed esperienza a ulteriore dimostrazione di essere non solo campioni in campo ma anche fuori. Orgoglio dello sport Nazionale e Campionessa del Mondo 2002, la ravennate Simona Rinieri, a cui va attribuito il grosso dei meriti del risultato sportivo ottenuto, riuscendo raduno dopo raduno a formare un gruppo e una famiglia. Con lei Max Rinieri, fratello della campionessa, anch’esso con un passato ad alti livelli nella pallavolo che in molte occasioni ha prestato la sua esperienza e competenza alla squadra, e attualmente a dimostrazione della passione che hanno per questo sport sono entrambi impegnati nelle gestioni di squadre giovanili e non di Ravenna.