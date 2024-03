Aggredisce 90enne che ritirava i soldi al bancomat e lo azzanna a una mano

Momenti di paura per un 90enne e la propria figlia che, nella serata di mercoledì, sono stati aggrediti da una malvivente per rapinarli. Tutto è avvenuto intorno alle 20 in via Marconi, a Viserba, quando le due vittime erano scese dalla loro auto per fermasi in uno sportello bancomat a prelevare del denaro lasciando la vettura aperta. Il prelievo dei contanti è stato notato dalla rapinatrice, una 28enne residente a Misano ma originaria di Fano, che si è infilata nell'abitacolo portando via le chiavi dal cruscotto. Quando l'anziano e la figlia sono tornati, la giovane ha iniziato a pretendere 50 euro per restituire il maltolto. Al rifiuto del 90enne è nata una colluttazione con la 28enne che ha azzannato una mano dell'uomo per poi impossessarsi di un borsello della vittima, che conteneva un apparecchio acustico, ed è fuggita.

Una fuga durata pochi metri in quanto, svoltato l'angolo della strada, è incappata in una pattuglia delle Volanti ed è stata bloccata dagli agenti. Portata in Questura, la 28enne è stata arrestata con le accuse di tentata estorsione e rapina impropria. Al termine delle pratiche di rito è stata quindi trasferita nel carcere di Forlì. Difesa dall'avvocato Fabio Mennino del foro forlivese, nei prossimi giorni dovrà comparire davanti al gip per la convalida del fermo.