Aggredita e rapinata in pieno giorno, il malvivente identificato grazie alle telecamere

E' stato individuato e arrestato dal personale della Squadra Mobile di Rimini, che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Vinicio Cantarini su richiesta del pubblico ministero Luca Bertuzzi, l'autore di una violenta rapina ai danni di una signora che stava camminando lungo la strada. L'aggressione era avvenuta lo scorso 21 febbraio lungo viale Tripoli quando, intorno a mezzogiorno, la signora era stata avvicinata da un malvivente poi identificato per un tunisino 30enne. Lo straniero, secondo quanto ricostruito, l'aveva afferrata per il collo strappandole la collana d'oro e nel parapiglia la vittima era caduta violentemente a terra sbattendo la testa. Mentre il rapinatore fuggiva per la signora, rimasta tramortita, era stato necessario l'intervento dell'ambulanza del 118 che l'aveva poi trasportata in pronto soccorso da dove era stata dimessa con una prognosi di 6 giorni.

Sul posto erano intervenute le Volanti con gli agenti che avevano acquisito i filmati delle telecamere a circuito chiuso di un negozio e di un'abitazione che avevano ripreso l'aggressione. Grazie ai fotogrammi, gli inquirenti della Mobile sono riusciti a dare un nome al rapinatore identificato dall'abbigliamento e da una comparazione delle caratteristiche fisiche. Il tunisino è stato quindi rintracciato e, nella giornata di martedì, portato in Questura dove gli è stato notificato il fermo per poi essere trasferito nel carcere dei "Casetti".