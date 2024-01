Aggrediti e rapinati dalla baby gang: gita da incubo per dei giovani riminesi

La gita a Bologna si è trasformata in un incubo per dei giovanissimi riminesi che sono stati aggrediti e rapinati da quella che è stata descritta dalle vittime come una baby gang di nordafricani. I romagnoli, secondo quanto emerso, intorno alle 18 di sabato si trovavano a Casalecchio di Reno, nel bolognese, nei pressi dell'Unipol Arena quando sono stati circondati dal gruppo. Secondo quanto denunciato ai carabinieri, i componenti della baby gang, col volto coperto e con un grosso cane al guinzaglio, li avrebbero affrontati e all'improvviso uno di essi ha estratto un coltello. Sotto la minaccia della lama uno dei riminesi è stato costretto a consegnargli il denaro che aveva in tasca e, una volta ottenuti i soldi, la baby gang si è dileguata mentre le vittime hanno dato l'allarme ai carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia dell'Arma che, dopo aver ottenuto una descrizione degli aggressori, è partita alla loro ricerca, mentre i riminesi ancora sotto choc hanno fatto ritorno in Riviera. Durante le ricerche, tuttavia, i carabinieri si sono imbattuti in un secondo gruppo di ragazzini i quali, anche loro, hanno raccontato di essere stati vittime di una rapina da parte della baby gang. Sempre sotto la minaccia di un coltello, questa volta i giovanissimi sono stati costretti a consegnare una collanina d'oro, un borsello e un giubbotto griffato e i contanti del portafoglio. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire con esattezza le due rapine e individuare i componenti della baby gang.