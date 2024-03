Aggredito e rapinato alla stazione del Metromare il fratello del sindaco

Brutta avventura per il fratello del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, Karim, rapinato da un malvivente lo scorso 26 gennaio in un sottopasso di Rivazzurra che si era poi dato alla fuga. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di individuare il rapinatore che è stato arrestato. Secondo quanto emerso, quella sera intorno alle 21 il fratello del sindaco stava viaggiando sul Metromare per poi scendere alla fermata di Fiabilandia seguito dal malvivente. Entrambi hanno imboccato il sottopasso di viale Madrid e, qui, sarebbe avvenuta l'aggressione con Karim Sadegholvaad che colpito alle spalle è rovinato a terra mentre il rapinatore lo avrebbe poi strattonato per impossessarsi di 50 euro in contanti e quindi fuggire facendo perdere le proprie tracce.

In seguito alla denuncia, gli inquirenti dell'Arma hanno analizzato minuziosamente i filmati delle telecamere che si trovavano sia a bordo del mezzo pubblico che alla fermata riuscendo così ad identificare l'autore della rapina in un 26enne del Mali. Lo straniero era stato quindi raggiunto a fine febbraio da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini. Al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale il giovane difeso dall'avvocato Guido Caparrini ha rigettato tutte le accuse, è stata confermata la misura restrittiva in carcere.

Il 26enne, tuttavia, sarebbe una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine in quanto già finito in manette lo scorso 13 febbraio. In quella occasione era stato arrestato a Miramare in quanto ritenuto l'autore di una rapina ai danni di un turista. La vittima, in quella occasione, verso le 2 era sceso in strada per acquistare le sigarette in un distributore automatico quando lo straniero l'aveva aggredito per strappargli dalle mani una banconota da 50 euro. Rintracciato dai carabinieri e riconosciuto dal rapinato, il maliano con regolare permesso di soggiorno fino a giugno era stato processato per direttissima col giudice che lo aveva poi rimesso in libertà.