Aggressione a pattuglia dell'Esercito, il Siulp: "Vicinanza al militare, serve legge sulle helping profession"

Solo nell’ultimo mese sono decine in Italia i casi di aggressione a personale delle Forze dell’Ordine, degli esercenti la professione medica, delle Ferrovie dello Stato del trasporto pubblico, e della scuola. Danni a cose e soprattutto a persone. Questa settimana solo a Rimini vi sono state due aggressioni ai danni rispettivamente di un militare dell’esercito e di un poliziotto, aggrediti mentre svolgevano il loro lavoro di pattugliamento.

Sul tema interviene Monica Staurenghi, segretario provinciale del Siulp: "Ha fatto scalpore soprattutto l’aggressione, che ha tirato in ballo una pattuglia dell’esercito dove un esagitato dopo aver aggredito le divise ha tentato di impossessarsi della pistola d’ordinanza di uno dei militari, non riuscendo nella folle impresa solo per la prontezza degli operanti che hanno prontamente bloccato l’aggressore".

“Nell’esprimere massima vicinanza al personale sia dell’esercito che della polizia aggredito nell’espletamento del dovere, chiediamo ancora una volta di intervenire in un settore, quello delle ”helping profession” che statistiche alla mano arriva a contare un aggressione ogni pochi minuti. Numeri inaccettabili, com’è inaccettabile lasciare impuniti determinati comportamenti".

“Da anni il Siulp - conclude la nota - sta richiamando l’attenzione dei Governi, sulla necessità di intervenire con una norma ad hoc per la tutela dell’helping profession. Professioni che oggi registrano sempre maggiori sofferenze per la grave carenza di personale. E il fenomeno si sta allargando a macchia d’olio perché la malvivenza ha maturato la certezza dell’impunità, e oggi continuano a delinquere e a malmenare anche davanti a dei poliziotti, perché sanno che non gli succede nulla. Ci aspettiamo che il Governo intervenga prima che ci scappi la tragedia irreparabile".