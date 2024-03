Ai domiciliari in comunità dà in escandescenza e finisce in carcere

Agli arresti domiciliari in una comunità del riminese, per reati legati allo spaccio di stupefacenti, il giovane pusher ha iniziato a dare in escandescenza non rispettando le regole della struttura. Un comportamento che, segnalato all'autorità giudiziaria, ha fatto scattare nei suoi confronti un aggravamento della misura cautelare. Il giudice, infatti, ha disposto nei suoi confronti un aggravamento della misura cautelare. I carabinieri della Compagnia di Rimini, quindi, lo hanno prelevato dalla comunità e portato in caserma. Al termine delle pratiche di rito il ragazzo è stato trasferito nel carcere dei "Casetti".