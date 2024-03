Al Cocoricò si parla di droga: centinaia di giovani informati sulle dipendenze

Lunedì 11 marzo si è tenuto un evento alla discoteca Cocoricò di Riccione. Anche per questa occasione, i volontari dell’associazione Mondo Libero dalla Droga si sono attivati per un’altra iniziativa. Infatti, in collaborazione con il Cocoricò, Mondo Libero dalla Droga ha organizzato una massiccia distribuzione parlando soprattutto con i giovani del tema delle dipendenze. I volontari hanno distribuito centinaia di opuscoli informativi del programma “La Verità sulla Droga”. Si tratta di una serie di 14 opuscoli per ogni tipo di sostanza stupefacente, dove vengono spiegati i nomi da strada, la composizione, gli effetti a breve e lungo termine e sono inserite anche delle testimonianze.

Samuel Arena, promotore dell’associazione di volontariato Mondo Libero dalla Droga, vuole ricordare che: “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione” come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard, ed è per questo che il gruppo ha organizzato questa attività, informando così migliaia di persone sui reali effetti sia fisici che sociali dell’abuso di queste droghe.