Al limite del coma etilico perde il controllo dell'auto e finisce contro il muro di un'abitazione

Fine settimana di lavoro per i carabinieri della Compagnia di Novafeltria che, impegnati per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, sono dovuti intervenire per due automobilisti che erano al volante con un tasso alcolico tale da sfiorare il coma etilico. Il primo, che ha anche fatto segnare il record del weekend, è un 28enne che a causa delle sue condizioni ha perso il controllo dell'auto mentre viaggiava a Secchiano di Novafeltria ed è andato a schiantarsi contro la recinzione di un'abitazione. Soccorso, all'arrivo della pattuglia dell'Arma è stato sottoposto all'etilometro facendo schizzare il tasso a 2,32 g/l. Si è fermata invece a 2,19 g/l l'alcolemia di un 26enne che, fermato a Novafeltria, è stato sottoposto all'accertamento. Il terzo automobilista, un 51enne, incappato anche lui nei controlli dei carabinieri si è invece fermato a 1,04 g/l. Per tutti e tre, oltre alla denuncia a piede libero, è scattato anche il ritiro immediato della patente di guida ed al 26enne, inoltre, è stata sequestrata l’auto per la successiva confisca.

Sempre in tema di abuso di alcolici, i militari dell'Arma hanno anche sanzionato altri tre giovani per ubriachezza in quanto sorpresi sotto l'effetto dell'alcol nel centro di Novafeltria a infastidire i passanti, Per quanto riguarda gli stupefacenti, invece, a finire nei guai è stato un 20enne che, trovato in possesso di una modica quantità di hashish, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore. Il ragazzo era stato fermato da una pattuglia nella zona di Villanova di San Leo e, alla vista delle divise, è apparso subito molto nervoso tanto da essere sottoposto a una perquisizione che ha permesso di trovare lo stupefacente.

Complessivamente sono stati predisposti posti di controllo nel corso dei quali sono state identificate 98 persone, controllati 63 veicoli ed elevate 8 sanzioni per violazioni al codice della strada. In occasione del servizio sono stati ispezionati anche 7 esercizi pubblici.